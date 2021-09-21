Tahıl ambarı olarak kullanılan tarihi hamam restore edilmeyi bekliyor

1900'lü yılların başlarında Ur beyleri tarafından yaptırılan tarihi Hamam bakımsızlıktan gün geçtikçe yıkılıyor.

Altaş (Ur) köyünün ortasında Ardahan şehir merkezindeki Kongre binasını yaptıran Ur Beylerli'ne ait olan tarihi Hamam her geçen gün tarihi özelliğini yitiriyor.

Tahıl deposu olarak kullanılan ve atıl, bakımsız olan hamamın restore edilmesini isteyen köylüler, turizme kazandırılmasını istiyor. Ardahan üzerine çalışmalar yapan araştırmacı Kaan Gündoğdu, tarihi Hamam'ın restore edilerek turizme kazandırılmasının gerektiğini söyledi.

Gündoğdu, ''Ardahan'daki tarihi ve kültürel varlıklardan birisi de merkeze bağlı Altaş köyündeki Hamam'dır. Şehrimizdeki son örneklerden olan bu yapının hemen yanı başında bulunan kiliseye ait olduğu ifade edilse de bu görüşü doğrulayacak bir kayıt elimizde bulunmamaktadır. Diğer bir görüşte ise Hamam'ın eski Ur beylerine ait olduğu söylenmekte. Günümüzde bir aile tarafından tahıl ambarı olarak kullanılan yapının restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz'' dedi.

Olgun Yıldız