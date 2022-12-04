Tahıl koridorunda taşınan tahıl 13 milyon tonu geçti

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sevkiyat sürüyor, taşınan tahıl miktarı 13 milyon tonu geçti. Bugüne kadar 520 gemi sevkiyat için Ukrayna limanlarına gitti. 524 gemi de Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak çıkış yaptı. Gemilerle mısır, buğday, ayçiçek küspesi, ayçiçek yağı, şeker pancarı, soya, bezelye ve arpa gibi gıda ürünleri taşınıyor” ifadelerine yer verildi.

Muhammed Musab Gümüşer

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