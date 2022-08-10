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Tahıl koridorundan yük alacak gemiler Ahırkapı'da denetlendi

Tahıl koridorundan yük alacak gemiler Ahırkapı'da denetlendi
Tahıl koridorundan yük alacak gemiler Ahırkapı'da denetlendi

Ukrayna’ya doğru tahıl almak üzere yola çıkan ve İstanbul Ahırkapı açıklarında demirleyen gemilerde denetim gerçekleştirildi. Denetim yapılan Brave Commander adlı gemi dron ile görüntülendi.

Tahıl koridorundan yük alacak gemiler Ahırkapı'da denetlendi - Tıkla İzle

İstanbul'da yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'ya tahıl almaya giden gemilerin ikisi Ahırkapı açıklarına demirledi. Saat 12.30 sıralarında Brave Commander gemisini denetleyecek heyet gemiye yanaştı. Gemiye çıkan heyet, yük ve mürettebat kontrolü yaparak çalışmalarını gerçekleştirdi. 1 saat 45 dakika süren denetimin ardından gemiden ayrıldılar.

Denetlemenin ardından Petrel S ve Brave Commander Ukrayna'nın Çornomorsk ve Yuzhne (Pivdenniy) limanlarına tahıl almak için hareket edecek. Denetleme yapılan Brave Commander adlı gemi ise dron ile havadan görüntülendi.

Furkan Duman - Emre Baba
 

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