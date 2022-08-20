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Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha yola çıktı

Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha yola çıktı
Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna Çernomorsk Limanı’ndan 2 gemi daha hareket ettiğini, bugün Ukrayna’dan gelen ve Ukrayna’ya gidecek olan 2 geminin İstanbul’un kuzeyinde denetlemesi yapılacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 gemi daha hareket etti. Bugün ayrıca Ukrayna'dan gelen ve Ukrayna'ya gidecek olan 2 geminin de İstanbul'un kuzeyinde denetlemesi yapılacak." paylaşımında bulundu.

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