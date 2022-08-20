Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 gemi daha hareket etti. Bugün ayrıca Ukrayna'dan gelen ve Ukrayna'ya gidecek olan 2 geminin de İstanbul'un kuzeyinde denetlemesi yapılacak." paylaşımında bulundu.
Tahıl sevkiyatı kapsamında;— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2022
Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 gemi daha hareket etti.
Bugün ayrıca Ukrayna'dan gelen ve Ukrayna'ya gidecek olan 2 geminin de İstanbul'un kuzeyinde denetlemesi yapılacak.#MSB