Tahıl yüklü gemi 'Razoni' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan Sierra Leon bayraklı 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, dün akşam saatlerinde İstanbul'da Karadeniz açıklarına ulaşmış ve kendisine tahsis edilen alana demirlemişti.

Razoni isimli gemide saat 10.00'da, BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den heyetler denetim gerçekleştirdi. Denetleme sonrası yeniden harekete geçen ‘Razoni' Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçerek İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemi boğaza ulaşırken, geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi dron ile görüntülendi. İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçecek olan gemi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru hareket ediyor.

Elyesa Karatepe - Abdul Samet Kaya - Metin Başar-İsmail Coşkun

