Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta heyecanı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında heyecan yarın, 9 Aralık Pazar ve 10 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u ağırlayacak. Galatasaray sahasında Banvit ile oynayacakken, Fenerbahçe de İstanbul BBSK deplasmanında mücadele edecek. Haftanın kapanışında ise Bahçeşehir Koleji -Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Gaziantep Basketbol ise haftayı bay geçirecek.
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 10. HAFTA PROGRAMI ŞÖYLE:
YARIN
13.00 Pınar Karşıyaka -Türk Telekom
15.15 Galatasaray - Banvit
17.30 Tofaş - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol
9 ARALIK PAZAR
15.15 Beşiktaş Sompo Japan - Darüşşafaka Tekfen
17.30 Afyon Belediyespor - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol
20.00 İstanbul BBSK - Fenerbahçe
10 ARALIK PAZARTESİ
19.00 Bahçeşehir Koleji -Anadolu Efes
Oğuzhan Ort