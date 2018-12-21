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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 12. hafta Beşiktaş - Banvit maçı ile başlayacak. Bu hafta ayrıca Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oynanacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı yarın, 23 Aralık Pazar ve 24 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Beşiktaş Sompo Japan, Banvit'i konuk edecek. Bu hafta İstanbul derbisine de sahne olacak. Pazar günü Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Anadolu Efes, Bursa deplasmanında Tofaş ile oynayacakken, haftanın kapanış maçında da Darüşşafaka, Sakarya BBB'yi ağırlayacak. Bahçeşehir Koleji ise haftayı maç oynamadan geçirecek.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta programı şöyle:

Yarın
13.00 Beşiktaş Sompo Japan - Banvit
15.15 Pınar Karşıyaka - Gaziantep Basketbol
17.30 İstanbul BBSK - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol

23 Aralık Pazar
13.00 Afyon Belediyespor - Türk Telekom
15.15 Galatasaray - Fenerbahçe
17.30 Tofaş - Anadolu Efes

24 Aralık Pazartesi
20.00 Darüşşafaka Tekfen - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol

Oğuzhan Ort 

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