Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta heyecanı

Basketbol Süper Ligi'nde haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak. Bu hafta ayrıca derbi heyecanı da yaşanacak ve Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek. Anadolu Efes evinde Gaziantep Basketbol ile, Fenerbahçe ise TOFAŞ ile deplasmanda karşılaşacak. Haftanın kapanışında ise Afyon Belediyespor ile Darüşşafaka mücadele edecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın

13.00 Bahçeşehir Koleji - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol

15.15 İstanbul BBSK - Banvit

17.30 Pınar Karşıyaka - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol

25 Kasım Pazar

13.00 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol

15.15 Beşiktaş Sompo Japan - Galatasaray

17.30 TOFAŞ - Fenerbahçe

20.00 Afyon Belediyespor - Darüşşafaka Tekfen

Türk Tekekom (BAY)

Oğuzhan Ort