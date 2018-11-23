Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta heyecanı

Basketbol Süper Ligi'nde haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak. Bu hafta ayrıca derbi heyecanı da yaşanacak ve Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek. Anadolu Efes evinde Gaziantep Basketbol ile, Fenerbahçe ise TOFAŞ ile deplasmanda karşılaşacak. Haftanın kapanışında ise Afyon Belediyespor ile Darüşşafaka mücadele edecek.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın
13.00 Bahçeşehir Koleji - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol
15.15 İstanbul BBSK - Banvit
17.30 Pınar Karşıyaka - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol
25 Kasım Pazar
13.00 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol
15.15 Beşiktaş Sompo Japan - Galatasaray
17.30 TOFAŞ - Fenerbahçe
20.00 Afyon Belediyespor - Darüşşafaka Tekfen
Türk Tekekom (BAY)
Oğuzhan Ort