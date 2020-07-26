Tahir Karapınar: “Fenerbahçe'de ve Emre'nin son maçında teknik direktör olmak büyük bir onur”

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, bu maçın kendileri adına prestij maçı olduklarını ifade ederek, “Bizim dışımızda takımları da ilgilendiriyordu. Onun için Fenerbahçe camiasına bir söz gelmemesi için kazanmak istiyorduk. Çok iyi mücadele ettik ve iyi oynadığımızı düşünüyorum. İnanarak maçı kazandık. Fenerbahçe tarihinde bilmiyorum böyle bir şey var mı ama 6 tane genç oyuncu oynattık. Ben pandemi sonrası geldim. Öncelikle teşekkür ediyorum başkana, yönetime ve Emre'ye. Bana güvendiler ve büyük bir onur verdiler. Benim için çok büyük bir onurdu teknik direktör olarak sahaya çıkmak. Emre'nin son maçında teknik direktör olmak yine çok büyük bir onur. Emre'ye de bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum” dedi.

“Şanssızlıklar olmasaydı çok daha iyi yerlerde bitirebilirdik”

Takıma geldiğindeki durumu da değerlendiren Karapınar, “Bir teknik ekip vardı ve takımı çok iyi hazırlamışlardı, ben de onlara katıldım. Çok iyi ilişkiler içinde takımı yönettik. Son karar her zaman benimdi, bunu bazıları kabul etmese de. Birbirimizle iletişim halinde yönettik. Şanssızlıklar olmasaydı çok daha iyi yerlerde bitirirdik. Burada bir başarısızlık varsa bunun sorumlusu benim. Ama düşündüğümüzde bazı sosyal medyada çok takip etmiyorum ama gazetelerde yazılan genç oyuncular konuşuluyor. Ama kimse Emre Nasuh ile Muhammet'i bilmiyor. Ben sonuçta altyapıya geldim. Altyapıdan gelen oyuncuları en çok oynatmayı ben isterim. Oyuncu eğer seviyeyi bulduysa oynattık. Bugün de oyuncularımız bizi mahcup etmedi” ifadelerini kullandı.

“Emre keşke devam etse”

Emre Belözoğlu'nun futbola devam edip etmeme durumu hakkında konuşan Tahir Karapınar, “O kararı Emre'nin kendisi verecek. Ama bu maç biz onu sezonun son maçı uğurlamak istedik. Kendisi nasıl düşünüyor bilmiyorum. Son kararını ailesiyle konuşarak kendisi verecek. Böyle büyük futbolcular kolay yetişmiyor. Keşke devam etse” şeklinde konuştu.

Ozan Buğra Koşar