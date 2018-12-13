Tahkim Kurulu Ağaoğlu'nun cezasını kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, PFDK'nın 60 gün hak mahrumiyeti verdiği Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun cezasını yapılan itiraz sonucunda iptal etti. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. ve kulüp başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu ile ilgili PFDK'nın 11.12.2018 tarihli E. 2018-2019/474 K.2018-2019/514 sayılı kararına itirazı incelendi. Başvuran kulüp ve kulüp başkanı tarafından duruşma talep edildiği görüldü. Duruşma için tayin edilen, 13.12.2018 Perşembe günü saat 14:00'de başvuruda bulunan kulüp başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu ile kulüp yöneticisi ve vekili Av. Eda Lermi Zorer'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. ve başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun itirazlarının kabulü ile PFDK kararının kaldırılmasına oybirliği ile kaldırılmasına karar verildi.”

Tahkim Kurulu ayrıca Medipol Başakşehir'ın futbolcusu Manuel Da Costa'nın almış olduğu 3 maçlık cezayı da onadı.