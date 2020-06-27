Tahkim Kurulu Ahmet Ağaoğlu'nun idari tedbirinin kaldırılması talebini reddetti

Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Açıklanan kararlarda Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve kulüp idarecilerinin idari tedbirinin kaldırılması talebini reddetti. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Trabzonspor Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu, idarecileri Emin Kahraman,Yusuf Hayırlıoğlu ve Ertuğrul Doğan ile ilgili PFDK'nın 26.06.2020 tarihli idari tedbirin kaldırırılması yönündeki talebin redddine dair kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."