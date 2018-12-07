Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın ve Mustafa Cengiz'in cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Buna göre Galatasaray'a verilen 160 bin TL para cezası ile Başkan Mustafa Cengiz'in aldığı 45 günlük hak mahrumiyeti ve 30 bin TL'lik cezası onandı.

TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray'ın kulüp ve kulüp başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili PFDK'nın 29.11.2018 tarihli E. 2018-2019/409 K.2018-2019/444 sayılı kararına itirazı incelendi.

Galatasaray taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Kale Arkası 118, 119, 120, 121, 218, 219, 220, 221 ve Kuzey Kale Arkası 105, 106, 107, 108, 205, 206, 207, 208 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray'ın müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu ve teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray'ın basın toplantısına katılımının teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray'ın 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV'de sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin başkanı Mustafa Cengiz'in 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV'de sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile, karar verilmiştir."