Tahkim Kurulu Mansur Çalar'ın ömür boyu men cezasını kaldırdı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2 Mart 2019'da oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcunun şikayeti üzerine rakip takımın futbolcusu Mansur Çalar hakkında kesici aletle yaralama iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. PFDK, Amedspor forması giyen Mansur Çalar'a 'rakip takım oyuncularına saldırıları' nedeniyle 4 yıl müsabakalardan men cezası verdi. Ceza 3 yılı aştığı için, ömür boyu hak mahrumiyetine çevrilmişti. Tahkim Kurulu'ndan bugün yapılan açıklamayla Çalar'ın cezası 20 maça indirildi. Tahkim Kurulu'nun aldığı karar metninde şu ifadelere yer verildi:

"Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcusu Mansur Çalar ile ilgili PFDK'nın 07.03.2019 tarihli E.2018-2019/749 K.2018-2019/907 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcusu Mansur Çalar'ın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıları nedeniyle FDT'nin 4/2, 44/1-a. ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 yıl müsabakadan men ve 25.bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, 3 yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 95/1. maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti cezasının; 20 resmi müsabakadan men ve 25 bin TL para cezası şekilde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."