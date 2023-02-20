Tahliye edilen hastalar Dörtyol Devlet Hastanesi'ne getirilmeye başlandı

Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremler şehir genelinde hissedildi. 6 Şubat'taki depremlerde de kısmen hasar görmesine rağmen sağlam kalan bölümünde hastalara bakılan İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki hastaların tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine hastaneye onlarca ambulans sevk edildi. Ambulanslarla alınan hastalar, tek tek gönderildi. Sevk edilen hastaların bir kısmının Dörtyol Devlet Hastanesine getirilerek, tedavi altına alınmaya başlandığı belirtildi. Çok sayıda hastanın Dörtyol Devlet Hastanesine geleceği aktarıldı.

Necati İvgin-Ferit Savaş



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