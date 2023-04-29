Tahliye taahhütnamesine itiraz süresini kaçırınca eşyalarını dışarıda buldu

Olay, Muratpaşa ilçesi Kışlar Mahallesi 35. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında oturan Neslihan Ergen (51)'e 3,5 yıldır oturduğu evi boşaltması için mahkeme tarafından 5 Nisan'da tahliye taahhütnamesi gönderildi. Ergen, tahliye taahhütnamesini 15 Nisan'da muhtarlığa giderek teslim aldı. 18 Nisan'da ise itiraz etti. İtiraz süresi geçtiği için itirazı kabul edilmedi. Ergen'in eşyaları mahkeme kararı ile dışarı çıkarıldı.

"Bu vicdana sığmıyor, 1 gün izin istedim"

Yaşadıklarını anlatan Ergen, “3,5 senedir burada oturuyorum. Ayın 5'inde bana ihtar geldi. Taahhüt imzaladın dediler, bugün de icradan geldiler, 25 gün içerisinde de beni evden çıkardılar. Taahhütnameyi imzalamadım. 30 Mart diye tarih yazmışlar belgede. Bu vicdana sığmıyor, 1 gün izin istedim bir yer bulmak için, kira sözleşmem Ağustos'ta bitiyor dedim, kabul etmediler. Uyarı belgesini muhtar almış, o yüzden ben 15 gün sonra gördüm” dedi.

“Getirdikleri elamanlarla yarım saat içinde eşyalarımı evden dışarı çıkartılar”

Kira borcu olmadığını belirten Ergen, “Hatta benim alacak depozitom bile var. Sabah kapı çaldı uyuyordum buyurun dedikten sonra anında kapının kilidini değiştirdiler. Ne yapıyorsunuz diyorum? ‘Mecbursunuz çıkmaya' dediler. Polis çağıracağım dedim, ‘Polis de çağırsanız şu an evi boşaltmak zorundasın' dediler. Getirdikleri elamanlarla yarım saat içinde eşyalarımı evden dışarı çıkardılar” sözlerine yer verdi.

“23 gün içerisinde bunlar oldu”

Ergen, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bugün evden çıkartılacağımı bilmiyordum. Taahhütname bana ulaştıktan sonra ben de icraya gidip itirazda bulunmak istedim bana itiraz süresi geçti dediler. İcralık olduğum zaman bile Nisan ayı çok kısa sürede çıkartıldım. 23 gün içerisinde bunlar oldu. Benim ailem depremzede. Ben ailemin evine bile gidemem. İskenderunluyum, benim ailem Türkiye'nin farklı noktalarında ailemin bile evi yokken, yıkılmışken bu şekilde kaldım. Bu insanlıksa bilemiyorum artık.”

Ertuğrul Gün - Fırat Demir

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