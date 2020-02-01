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Tahliye uçağı Koca Yusuf, Vuhan'a ulaştı

Tahliye uçağı Koca Yusuf, Vuhan'a ulaştı
Tahliye uçağı Koca Yusuf, Vuhan'a ulaştı

Yeni Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek üzere, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, Çin’in Vuhan kentine iniş yaptı.

Yeni tip korona virüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek üzere, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı Çin'in Vuhan kentine ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin'in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan sağlık personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak” açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanlığı, "Çin'den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan havaalanına indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak" dedi.
 

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