Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Gerçekleştirdiği önemli projelerle şehrin çehresini değiştiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, devasa projelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' a anlattı. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen görüşme de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılan çalışmaları takdirle karşıladı.

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yapılan ziyarette projeleri anlattıklarını belirterek “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Çankaya Köşkü'nde ziyaret ederek, Şahinbey'imizde gerçekleştirdiğimiz yatırım ve hizmetlerimizi anlattım. Zat-ı devletlerini tamamlanan projelerimizin açılışına davet ettim. Destekleri ve nazik kabulleri için gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Tablet dağıtımında örnek göstermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha öncede pandemi döneminde eğitim gören öğrencilere 50 bin tablet dağıtımını överek Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun başarılı çalışmalarını örnek göstermişti.

Muhammet Abdulkadir Esen

