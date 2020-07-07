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Tahran yakınlarında oksijen tankı patladı: 2 ölü 3 yaralı

Tahran yakınlarında oksijen tankı patladı: 2 ölü 3 yaralı
Tahran yakınlarında oksijen tankı patladı: 2 ölü 3 yaralı

İran’ın başkenti Tahran’ın güneyinde yer alan Bakırşehr bölgesinde oksijen tankının patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde yer alan Bakırşehr bölgesinde gece saat 03.20'de bir oksijen tankında patlama meydana geldi. Başkent Tahran'a bağlı Kehrizek İlçe Yöneticisi Emin Babai, yaptığı açıklamada oksijen tankında yaşanan patlama nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Babai, patlamaya oksijen tüplerini dolduran çalışanın neden olduğunu belirterek, “İhmal nedeniyle yaşanan patlama sonrası bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Çıkan yangın daha fazla yayılmadan söndürüldü” dedi.
Patlamanın şiddetli olduğunu belirten Babai, patlama nedeniyle bölgede bulunan binalarda hasar oluştuğunu söyledi.

Aynur Sena Çabuk
 

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