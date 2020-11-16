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Tahran'da benzin istasyonunda patlama

Tahran'da benzin istasyonunda patlama
Tahran'da benzin istasyonunda patlama

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Tahran’da benzin istasyonunda patlama - Tıkla İzle

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Piroozi Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamada herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ancak çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ederken, patlama nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İran medyasında yer alan haberlere göre ise, benzin istasyonundaki bir akaryakıt tankerinin boşaltma yaptığı sırada alev alması sonucu patlamanın meydana geldiği aktarıldı.

Aynur Sena Çabuk

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