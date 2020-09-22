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Tahran'da gıda fabrikasında korkutan yangın

Tahran'da gıda fabrikasında korkutan yangın
Tahran'da gıda fabrikasında korkutan yangın

İran’da Tahran eyaletine bağlı İslamşehr kentinde yer alan bir gıda fabrikasında geniş çaplı yangın çıktı.

Tahran’da gıda fabrikasında korkutan yangın - Tıkla İzle

İran'ın Tahran eyaletine bağlı İslamşehr kentinde bulunan ülkenin önde gelen gıda firmalarından Mihan'a ait gıda fabrikasında yangın çıktı. Süt ve süt ürünlerinin yer aldığı fabrika alev alev yanarken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yangının gıda deposunda meydana geldiği ve 50'nin üzerinde itfaiye aracının yangına müdahale ettiği bildirildi. Yangında can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Aynur Sena Çabuk

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