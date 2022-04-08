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Tahran'da hava kirliliği en tehlikeli seviyede

Tahran'da hava kirliliği en tehlikeli seviyede
Tahran'da hava kirliliği en tehlikeli seviyede

İran'ın başkenti Tahran genelinde hava kirliliği 416 mikrogram olarak ölçülürken, kentin bazı bölgelerinde ise en yüksek seviye olan 500 mikrogram olarak ölçüldü.

Tahran'da hava kirliliği en tehlikeli seviyede - Tıkla İzle

İran'ın başkenti Tahran'da Irak, Suriye ve Suudi Arabistan üzerinden gelen toz taşınımı hava kirliliğine neden oldu. İran Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, Tahran genelinde hava kirliliğinin 416 mikrogram/metreküp olarak ölçüldüğü ve şehrin bazı bölgelerinde ise hava kirliliğinin en yüksek seviye olan 500 mikrogram/metreküpe yükseldiği belirtildi.

Meteoroloji Uzmanı Koubra Refii, Irak, Suriye ve Suudi Arabistan'dan gelen toz taşınımının Tahran'da önümüzdeki günlerde de devam edeceğini ve durumun artan rüzgar ve tufan nedeniyle kötüleşebileceğini söyledi.

Refii, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki üç gün boyunca Tahran dahil ülke genelinde Irak, Suriye ve Suudi Arabistan üzerinden gelen toz dalgaları devam edecek. Yağışın olmaması ve giderek artan tufan nedeniyle hava kirliliği artıyor. Tahran'a gelen toz bulutları Irak üzerinden Kermanşah, Hamedan, Saveh, Gazvin ve Kum şehirlerini geçerek Tahran'a ulaştı" dedi.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, 100 mikrogramın üzerinde kaydedilen oranlar sağlığa zararlı ve 250'nin üzerindeki ölçümün ise alarm seviyesi olduğu belirtiliyor.

Aynur Sena Çabuk
 

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