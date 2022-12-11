Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar 2 gün daha tatil edildi

Tahran'da hava kirliliği hayatı durma noktasına getirdi. Hava kirliliğinde dünya başkentleri arasında 21'inci sırada yer alan Tahran'da, her yıl kış aylarında artışa geçen kirlilik hayatı olumsuz etkiliyor. Tahran'ın hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı, şehirdeki yoğun nüfus ve araç kullanımı, araçlarda ve fabrikalarda kullanılan kalitesiz yakıtlar hava kirliliğinin başlıca nedenleri olarak görülüyor. Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan açıklamada, Tahran'da bugün hava kirliliğinin 147 mikrogram/metreküp ölçüldüğü ve bu oranın tüm yaş grupları için sağlıksız ve tehlikeli olduğu belirtildi.

"Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın"

İran Sağlık Bakanlığı Hava Sağlığı ve İklim Değişikliği Daire Başkanı Dr. Abbas Şahsun, hava kirliliği nedeniyle okul tatilini de uzatma kararı aldı. Şahsun, anaokulların ve ilkokulların yarın ve salı günü de tatil edildiğini söyleyerek, "Yaşlı ve hasta kişiler başta olmak üzere halktan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Devlet alternatifler arıyor

İran'da, hayatı olumsuz etkileyen hava kirliliği sorununa çözüm olarak bisiklet kullanımı teşvik edilirken, eskimiş araçların trafikten men edilmesi, trafikte tek ve çift plaka uygulaması ile fabrikaların şehir dışına inşa edilmesi gibi programlar devlet tarafından uygulanıyor. İran'daki 27 şehirde yapılan araştırmalarda, son bir yılda 20 bin 800 kişinin hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiği ve bu ölümlerin 6 bin 400'ünün başkent Tahran'da olduğu belirlendi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, 100 mikrogramın üzerinde kaydedilen hava kirliliği oranı sağlığa zararlı, 250'nin üzerindeki ölçümler ise alarm seviyesinde bulunulduğunu gösteriyor.

Aynur Sena Çabuk

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