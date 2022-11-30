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Tahran'da, İran-ABD maçı heyecanla takip edildi

Tahran'da, İran-ABD maçı heyecanla takip edildi
Tahran'da, İran-ABD maçı heyecanla takip edildi

İran’ın başkenti Tahran’da İran ile ABD arasında oynan maç coşkuyla takip edildi.

Tahran’da, İran-ABD maçı heyecanla takip edildi - Tıkla İzle

İran'ın başkenti Tahran'da 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İran ile ABD arasında oynan maçın toplu şekilde takip edilebilmesi için sinema ve konferans salonları, kültür merkezleri ve kafeler halka tahsis edildi. Milad Kulesi Konferans Salonu'nda toplanan futbolseverler, İran-ABD maçını nefeslerini tutup takip etti. Maç öncesi 'Kahrolsun ABD' sloganları atan izleyiciler, İran bayraklarıyla oynanan maçı büyük bir coşkuyla izledi.

Maçın 38. dakikasında ABD'nin İran'a attığı gol sonrası üzüntü yaşayan seyirciler, golün ardından gelen ataklar sonrası tekrar heyecan yaşadı. Maç sonuna kadar salondan ayrılmayan İranlılar, alkışlar eşliğinde maçı takip etti. İran'ın ABD karşısında 1-0 yenilerek turnuvaya veda etmesinin ardından ise salon sessizliğe büründü.

Aynur Sena Çabuk
 

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