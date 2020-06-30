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Tahran'da klinikte meydana gelen patlamada 13 kişi öldü

Tahran'da klinikte meydana gelen patlamada 13 kişi öldü
Tahran'da klinikte meydana gelen patlamada 13 kişi öldü

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan bir klinikte meydana gelen patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tahran'da klinikte meydana gelen patlamada 13 kişi öldü - Tıkla İzle

İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyinde Gods Meydanı yakınlarında bulunan bir klinikte büyük bir patlama meydana geldi. Tahran Acil Servis Kurumu Başkanı Peyami Saberyan yaptığı açıklamada, Tahran'ın Şeriati Caddesinde bulunan ve Sina adlı klinikte gerçekleşen patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin de yaralandığı bildirdi. Saberyan, yaralıların yakınlarda bulunan Tecriş Hastanesi'ne sevk edildiğini belirtti.

Patlamanın neden gaz kaçağı

Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Guderzi ise yaptığı açıklamada, patlamanın nedeninin klinikte gerçekleşen gaz kaçağı olduğunu duyurdu.

Aynur Sena Çabuk

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