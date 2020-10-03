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Tahran'da korona virüs yasakları yeniden gündemde

Tahran'da korona virüs yasakları yeniden gündemde
Tahran'da korona virüs yasakları yeniden gündemde

İran Korona Virüs ile Mücadele Konseyi Tahran Sorumlusu Ali Rıza Zali, başkent Tahran’da sosyal mesafe önlemleri ve yasakların yeniden uygulanmasını istedi.

Korona Virüs ile Mücadele Konseyi Tahran Sorumlusu Ali Rıza Zali, Tahran Valisi Enuşirevan Muhsini Bendpey'den başkent Tahran'da korona virüs yasaklarının tekrar başlatılmasını istedi. Zali, bir hafta süreyle üniversiteler, okullar, özel eğitim kursları, kütüphaneler, kuaför ve güzellik salonları, camiler, sinema ve tiyatro salonları ile eğlence merkezlerinin kapatılması gerektiğini belirtti.

“Tahran'da denetim ve yasakları artıracağız”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, korona virüs ile mücadele konseyi toplantısıda Tahran için sıkı koronavirüs tedbirlerinin gündemde olduğunu söyledi. Tahran'da denetim ve yasakları artıracaklarını belirten Ruhani, “Korona virüs denetimi arttırılmalı ve hatta bazı ihlaller için yeni cezalar uygulamalıyız. Yaşam tarzımızı değiştirmekten başka çaremiz yok ve yaşam tarzımızı uzun bir süre için değiştirmemiz şart” dedi.

Ruhani, “Devlet kururmlarında kurallara uymayanlar bir yıla kadar işten uzaklaştırma cezası alabilir. Halka hizmet eden esnafımız korona virüs tedbirlerine uymak zorundadır ve uymazlarsa önce uyarı ardından iş yerleri kapatılabilir. Tahran'da bunların daha sıkı bir şekilde uygulanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Aynur Sena Çabuk
 

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