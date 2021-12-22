Tahran'da metro hızlı trenle çarpıştı: 22 yaralı

Tahran'da sabah saatlerinde Tahran-Karaj hattında çalışan bir metro, raydan çıkarak hızlı trene çarptı. Tahran Metrosu'nun 5. hattı üzerindeki Chitgar Metro İstasyonu yakınında meydana gelen kazada 22 kişi yaralanırken, 11 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiği belirtildi.

İran Yardım Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi, “Olay yerine 19 ambulans gönderdik. Çarpışma Tahran-Karaj arasında hizmet veren 5. Metro hattında sabah saatlerinde gerçekleşti” dedi.

Tahran Metro Şirketi Genel Müdürü Ali Azadi ise, metronun hızlı tren hattına girdiğini belirterek, “Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Ancak metronun hızlı tren hattına girdiği ve kazaya bunun neden olduğu anlaşılıyor” dedi.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Aynur Sena Çabuk

