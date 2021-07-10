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Tahran'da patlama

Tahran'da patlama
Tahran'da patlama

İran devlet televizyonu başkent Tahran’da nedeni henüz bilinmeyen bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

Tahran'da patlama - Tıkla İzle

İran'ın başkenti Tahran'ın batısında yer alan Millet parkında bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Şiddetli patlama sonrasında herhangi can ve mal kaybının olmadığı öğrenilirken polis olay yerinde incelemeler yaparak patlamanın nedenini araştırıyor.

Gizemli patlamanın nedeni araştırılıyor

İran'ın başkenti Tahran'ın batısında gece saatlerinde meydana gelen ve can ya da mal kaybına yol açmayan patlamanın nedeni belirsizliğini koruyor. Tahran Vali Yardımcısı Hamidreza Goudarzi, patlamanın nedenine ilişkin araştırmanın devam ettiğini söyleyerek terör saldırısı ihtimalini değerlendirdi. Goudarzi, "Bu konuda şu an bir şey söyleyemem. Gerekli incelemelerden sonra açıklama yapılacaktır” şeklinde konuştu.

İran devlet televizyonu ise patlamaya bir ses bombasının neden olabileceğini belirtti. Patlamanın ardından emniyet birimleri ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, herhangi bir yangının çıkmadığı tespit edildi.

Patlamanın meydana geldiği Mellat Parkı, ülkede yerel radyo ve televizyon hizmetlerinden sorumlu İran İslam Cumhuriyeti Televizyon Yayıncılığı Genel Merkezine yakın bir konumda bulunuyor.

Aynur Sena Çabuk
 

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