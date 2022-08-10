Tahsin Tam: 'Özgüven eksikliği göze çarptı'

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, hem son hazırlık maçını hem de takımın son durumunu değerlendirdi. Hazırlıklarına Afyon'da oldukça verimli devam ettiklerini dile getiren 53 yaşındaki teknik adam, 68 Aksaray Belediyespor'la oynanan maçla ilgili olarak, “Bambaşka iki devre gözlemledik. İlk devre istediklerimizi ortaya koyamadık. Geçişleri sağlayamadık. Özgüven eksikliği göze çarptı. Takım olarak ortaya koyduğumuz oyun bizi mutlu etmedi. Futbolcularımızı tanıyacağız. Hepsi gelişime açık oyuncular. Yetenek sadece iyi bir çalım değil. Yetenek bir çok faktör arar. Yüksek konsantrasyon ister. Cesur ve özgüven sahibi olmaktır. Biz gençlerimize güveniyoruz. Bunlar hazırlık maçı. Alt liglerde bu maçlar zor geçer. Biz her maçı her antrenmanı aynı ciddiyetle yaşamak istiyoruz. İkinci yarıda daha özgüvenliydik ve kazandık. Hem oyuncularımızın hem de bizler de kendimizi eleştirmek adına önemliydi.

Eskişehirspor'dan istek geldi

Eskişehirspor'la hazırlık maçı oynamaları gündeme gelen Bursaspor'un bu durumu ile ilgili konuşan Tam, “Eskişehirspor'dan bir istek geldi. Ama biz hazırlık maçlarımızı doldurmuş durumdayız. Tarihler pek uygun gözükmüyor ama uygun bir opsiyon bulursak değerlendirebiliriz” ifadelerini kullandı. Kubilay Sönmez'in son hazırlık maçında sakatlanmasıyla ilgili de detay veren tecrübeli çalıştırıcı, “Kubilay Sönmez hafif kasığında sakatlık var. Önemli değil. Koruma amaçlı bir kaç antrenmana çıkartmayacağız” dedi. Tahsin Tam son olarak Furkan Emre Ünver'le ilgili şunları söyledi: “Furkan Emre Ünver'in 0.8 milimlik bir açığı kalmış. Onunla ilgili 3-4 günlük bir tedavi süreci var. Tam dönmesini istiyoruz. Risk almak istemiyoruz. Bir kaç günü kaldı. O da aramızda olacak.”

Barış Yalım

