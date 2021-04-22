Tahşiye mağduru yazar Mustafa Kaplan, Yargıtay'ın kararını değerlendirdi

Yargıtay, ‘Tahşiyecilere kumpas' davasında eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya FETÖ yöneticiliğinden verilen 18 yıl hapis cezasını ve eski emniyet müdürleri Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer'in de arasında bulunduğu 18 sanığa terör örgütü üyeliğinden verilen 12'şer yıl hapis cezalarını onadı. Kumpas nedeniyle 17 ay hapis yatan mağdurlardan yazar Mustafa Kaplan, kararı değerlendirdi. Kaplan, kumpas nedeniyle o dönemde büyük zorluklar yaşadıklarını anlatarak, FETÖ'nün Türkiye'ye büyük zararlar verdiğine dikkat çekti.

“Bize yapılan en büyük iftira; terörist iftirasıydı”

Yargıtay'ın verdiği onama kararını değerlendiren kumpas davası mağdurlarından yazar Mustafa Kaplan, “Olması gereken oydu. Daha benim düşündüğüm şekilde bir neticeye gidilmedi. Şu anda verilen ceza emniyet mensupları ve kumpasın içinde yer alan bazı medya mensuplarına, bize kumpası kuranlar bunlardan ibaret değil ki. Amerika, İngiltere, Vatikan'ı da yanlarına olarak uzun vadeli bu ülkedeki hedeflerine ulaşabilmek için bu yapıya vücut vermişler. Bizim bunlarla tek başına mücadele etme gücümüz yok zaten ama Müslümanız. Bizi ilmen ve fikren susturamayınca devletin ellerindeki gücüyle bizi susturma yoluna gittiler. Paralel devlet yapılanması içindeki bu hadiseye karışan insanların hepsi daha sandalyesine oturmadı. Onların da oturması lazım. Bize yapılan en büyük iftira; terörist iftirasıydı. Biz, El Kaide'nin Türkiye temsilcisi olarak lanse edildik. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti'nde El-Kaide diye bir yapılanma yok ki. Bu ne demektir biz Avrupa'daki Türkiye'deki istihbarat teşkilatlarının devamlı gözetimi altında kalacağız demektir. Bundan daha büyük bir bela olmaz ki bizim için. 17 ay hiç sorgusuz sualsiz hapis yattım. Beni terör örgütü lideri olarak görüyor adam, bir tane soru sorulmuyor” şeklinde konuştu.

“Biz Fetullah Gülen'in adamlarından tabiri caizse kopardık”

Kendilerine yapılan kumpasın nedenlerini anlatan, o döneme ilişkin bilgi veren Kaplan, “Adaletin çalışması bundan sonra yanlış yapacakların kendisine gelmesi, doğru yapan insanlara da teşvik noktasında gayet güzel bir şey. Gecikmiş de olsa bu güzel bir şey ben bunu küçüksemiyorum, güzel bir netice. Beni bir gece yarısı terörle mücadelenin başındaki arkadaş o zaman Yurt Atayün, özel konuşmaya çağırdılar. Beyaz sorgu tabiri caizse orada bana Yurt Atayün'ün söylediği çok enteresan “Sizin sözünüz tesir ediyor” o güne kadar biz içeri alınana kadar Fetullah Gülen'den bir tane adam koparması mümkün değildi. Biz Fetullah Gülen'in adamlarından tabiri caizse kopardık, çaldık. Onlara yazdığımız kitaplarla, fikirlerle, yapılan harekatın yanlışlığını bu hareketin dinle, imanla alakası olmadığını anlatarak, ikna ederek oradaki insanları kazanmaya başladık. Asıl sıkıntıları odur. Kendinden adam kaybetmeleri bozdu. Bu kişilerin ciddi tövbe etmeleri lazım. Biz yanıldık, bizi aldattılar demeleri lazım. Bunu demedikleri müddetçe ben bunu harekatın ortadan kalkacağına inanmıyorum” ifadelerini kullandı.

“Onun din ile Müslümanlıkla alakası yok”

FETÖ lideri Fetullah Gülen ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaplan, “Bu adam dış güçlerin ajanıdır. Ajan olarak yetiştirilmiştir İslamiyet ile hiçbir alakası yoktur. Bu ülkeyi bölmek parçalamak için yetiştirilmiştir ve vazifesini de hakkıyla yapmıştır. Onun din ile Müslümanlıkla alakası yok. Silahla emniyet gücüyle ortadan kaldırılamaz, fikirle ortadan kaldırılabilir. Fetullah Gülen harekatının temelinin yıkılacağını gördüğü için bize bu kumpası kurmak mecburiyetinde kaldı. Peki niye bu riski aldı bu Fetullah Gülen ve kurmayları bunlar sıradan insanlar değiller ki. Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün sıradan bir insan değil” şeklinde konuştu.

“Ailemdekiler, ağır travma geçirdiler”

Kumpas nedeniyle kendisi ve ailesinin büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Kaplan, “Bütün insanlar bize şüpheyle baktı, devlet bir şey yapmışsa herhalde yanlış değil dediler. Bundan dolayı sıkıntımız oldu. Bazı insanların kafasında hala şüphe ve tereddüt gitmedi. Ben Fetullah Gülen ile 1975'ten beri mücadele ediyorum. Ailemdekiler, ağır travma geçirdiler ama bana inandıkları için, benim yanlış yapmayacağımı bildikleri için dik durdular. Ama çok sıkıntı çektiler, kolay değil” dedi.

Hasibe Karadağ - Alper Suat Tutaşı

