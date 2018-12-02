İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tahtakale'de kaçak ürün operasyonu

Tahtakale'de kaçak ürün operasyonu
Tahtakale'de kaçak ürün operasyonu

Fatih'te 250 polisin katılımı ile kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen saat, cep telefonu aksesuarları, parfüm ve benzeri 25 bin ürüne el konuldu.

Tahtakale'de kaçak ürün operasyonu - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tahtakale'de geniş çaplı bir operasyon düzenledi. 14 ve 15 Kasım tarihlerinde düzenlenen hava destekli operasyona Turizm Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü'den toplam 250 polis katıldı. Hava destekli operasyonda Tahtakale'de bulunan iş yerlerinde aramalar yapıldı. Operasyonda Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen saat, cep telefonu aksesuarları, parfüm ve benzeri 25 bin ürüne el konuldu. Operasyonda 16 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.  

Sadık Kahraman
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.