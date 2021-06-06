Tahtalı Ultra Sky ve Berg Sky Race yarışlarının birincileri belli oldu

Antalya'nın gözde turizm noktalarından Kemer'de, Kemer Belediyesi'nin büyük desteği ve Corendon Airlines'ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines'ta 116 kilometrelik Tahtalı Ultra Sky'ı erkeklerde Mahmut Yavuz, kadınlarda Aylin Savacı Armador birinci sırada tamamlarken, 62 kilometrelik Berg Sky Race'te ise Kemal Kukul ipi birinci sırada göğüsledi.

Türkiye'nin en zorlu parkurlarından bazılarına ev sahipliği yapan yarışta Tahtalı Ultra Sky ve Berg Sky Race'in kadınlar ve erkekler podyumları ise şu şekilde sıralandı:

Tahtalı Ultra Sky Kadınlar (saat, dakika, saniye)

1. Aylin Savacı Armador - 19.11.56

Tahtalı Ultra Sky Erkekler İlk 3

1. Mahmut Yavuz - 15.21.11

2. Alper Dalkılıç - 18.20.46

3. Savaş Lütfi Kara - 18.31.09

Berg Sky Race Kadınlar İlk 3

1. Kyrstyna Bratasiuk - 08.44.25

2. Olkav Cheberakha - 09.54.46

3. Shooka Seilani - 13.46.57

Berg Sky Race Erkekler İlk 3

1. Kemal Kukul - 08.42.56

2. Hikmet Karakaya - 08.59.26

3. Samet Uysal - 09.03.19

Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen 27 kilometrelik Tahtalı Run to Sky ve 29 kilometrelik Chimera Run yarışlarında ise ilk 3'ler şu şekilde olmuştu:

Tahtalı Run to Sky Kadınlar İlk 3

1. Itır Atadiyen - 04.47.48

2. Hacer Uslu - 05.44.45

3. Ezgi Keskin - 05.45.45

Tahtalı Run to Sky Erkekler İlk 3

1. Andrii Lysenko - 03.44.21

2. Oğuzhan Emre Singer - 04.01.57

3. Servet Mutlu Tozkar - 04.09.53

Chimera Run Kadınlar İlk 3

1. Kübra Yüksel - 04.08.00

2. Svetlana Çatak - 04.20.04

3. Aysun Yavuzcan - 04.26.15

Chimera Run Erkekler İlk 3

1. Üzeyir Söylemez - 02.48.45

2. Erhan Çalışkan - 03.02.44

3. Hüseyin Aydın Aktaş - 03.10.36