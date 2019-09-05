Takadhimi'den festival havasında gösteri

Hindistan'ın ünlü klasik dans sanatçılarının da katılımıyla "Takadhimi Hint Dans Topluluğu"nun, 2018-2019 dönem sonu gösterisi, Hint kültürünün birbirinden farklı dans çeşitleriyle Sarıyer 'Boğaziçi Kültür Sanat Merkezinde 21 Eylül'de saat 18.30'da düzenlenecek. Her yıl gerçekleştirilecek dans şöleninin bu yılki teması ise 'festival' anlamına gelen "parvan".

"YAŞAMIN BAŞLI BAŞINA FESTİVAL OLDUĞUNU HATIRLATAN BİR GÖSTERİYE İMZA ATIYORUZ"

"Yaşadığımız her anın değerini simgeleyen ve yaşamın başlı başına festival olduğunu hatırlatan bir gösteriye imza atıyoruz" diyen Rajesh Rapaka; kathak, bhangra, gharba, dandiya ve bollywood dans türlerinden farklı örnekleri bir araya getirerek, Hint kültürüyle sanatseverleri buluşturmayı amaçlıyor.

Hindistan'ın en yüksek sivil ödüllerine sahip olan kathak gurusu ‘Padma Shri' Shovana Narayan'ın öğrencisi Anvita Pandey ile birlikte yine ‘Padma Shri' ve ‘Padma Bhushan'ın sahibi olan Dr. Padma Subhramanyam'ın öğrencisi Anjana Ramesh Sarma'nın da yer alacağı gösteri; Hint dansı ve kültürü meraklılarına eğlence ve coşku dolu saatler vaat ediyor.

TAKADHİMİ HAKKINDA

‘'Takadhimi Hint Dans Topluluğu'' Hintli bir dans eğitmeni olan ve 17 yıldır bu alanda eğitmenlik yapan Rajesh Rapaka tarafından 2001 yılında kuruldu. Toplulukta kathak, bollywood, bhangra, bharatanatyam, kuchipudi, gharba, rajasthani, lavani gibi hint dansının birçok formunda eğitimler veriliyor.

‘'Takadhimi Hint Dans Topluluğu', en az 3000 yıllık tarihi olan klasik ve etnik Hint danslarını ve onun derin felsefesini dansseverlere aktaran Türkiye'deki tek grup.

Deniz Kara