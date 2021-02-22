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Takı ve aksesuar tasarımları dijital sergisi açıldı

Takı ve aksesuar tasarımları dijital sergisi açıldı
Takı ve aksesuar tasarımları dijital sergisi açıldı

Üniversitesi öğrencilerinin takı ve aksesuar tasarımları sanal ortamda sergilenmeye başlandı. Öğr. Gör. Nihal Ekici Demir tarafından yürütülen ‘Takı ve Aksesuar Tasarımı’ dersi öğrencilerine ait projeler büyük beğeni topladı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğr. Gör. Nihal Ekici Demir tarafından yürütülen ‘Takı ve Aksesuar Tasarımı' dersi öğrencilerine ait projeleri içeren “Dijital Öğrenci Projeleri Sergisi” açıldı. Tematik olarak üretilen projeler Artsteps: İGÜ Dijital Sergi Salonu'nda sergileniyor.

“Çağdaş ve fonksiyonel ürünlere dönüştürdüler”

Sergi hakkında konuşan Öğr. Gör. Nihal Ekici Demir, şu ifadeleri kullandı:

“Öğrencilerin takı ve aksesuar tasarımlarının tarihsel gelişim süreçlerinden edindikleri bilgileri, dönem sonunda uygulamalı projeler olarak çağdaş ve fonksiyonel ürünlere dönüştürmelerinin öğrencileri çok motive etti. Öğrenciler, farklı temalardan yola çıkarak efsaneleri konu alan dekoratif broş tasarımları, teknoloji ile tarihsel bilgiyi birleştiren inovatif saat tasarımları ve sanat akımlarını yansıtan fonksiyonel kemer tasarımları oluşturdular."

Dijital sergi, hem web tarayıcılarından hem de akıllı cihazlara indirilebilen mobil uygulama üzerinden ziyaret edilebiliyor.

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