İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Takım elbiseli şahsın 7 bin TL'lik bisikleti çalma anı kamerada

Takım elbiseli şahsın 7 bin TL'lik bisikleti çalma anı kamerada
Takım elbiseli şahsın 7 bin TL'lik bisikleti çalma anı kamerada

Samsun'da takım elbiseli bir kişinin özel okulun bahçesindeki 7 bin TL değerindeki bisikleti çalma anı kameralara yansıdı.

Takım elbiseli şahsın 7 bin TL'lik bisikleti çalma anı kamerada - Tıkla İzle

Olay, Atakum ilçesindeki özel bir okulun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel okulda görev yapan öğretmen Ahmet Çolak, bisikletini okul önüne bırakarak derse gitti. Akabinde dersi biten öğretmen bıraktığı bisikletinin yerinde olmadığını fark etti.

Okulun güvenlik kameralarını inceleyen Çolak, takım elbise giymiş bir kişi tarafından 7 bin değerindeki bisikletinin çalındığı gördü.

Sonrasında ise öğretmen Tokur, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Furkan Abrek Ünal
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.