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Takla atan araç 2 viyadük arasında asılı kaldı

Takla atan araç 2 viyadük arasında asılı kaldı
Takla atan araç 2 viyadük arasında asılı kaldı

Rize'de orta refüje çıkan araç viyadükler arasında asılı kalması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Takla atan araç 2 viyadük arasında asılı kaldı - Tıkla İzle

Kaza Rize Merkez Karadeniz Sahil Yolunda dönel kavşak viyadük üstünde saat 10:15 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize istikametinden Artvin istikametine seyir halindeki 34 FDD 475 plakalı aracın sürücüsü Y.Ç. Karadeniz Sahil Yolunda dönel kavşak viyadük üstüne geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bordür taşına çarparak orta refüje çıktı. Orta refüje çıkan araç çarpmanın etkisiyle viyadük köprüler arasında ters bir şekilde asılı kaldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Y.Ç. (31) ve A.B.Ç.'yi (4) sıkıştıkları yerden çıkarttı. Çıkartılan yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Köprüler arasında asılı kalan araç olay yerine gelen çekicinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkartarak arabayı götürdü.

Ali Maşalacı - Hasan Fehmi Demir
 

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