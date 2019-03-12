Takla atan araçta anne ve oğul kazada yaralandı

Melike Taş'ın kullandığı 06 AK 8273 plakalı otomobil şehir merkezinden Kalıcı Konutlar bölgesi Çamlıevler Mahallesi'ne giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak orta refuje savruldu. Orta refujde bulunan ağaçları kırarak durabilen otomobilde bulunan sürücü Melike Taş ile oğlu Mehmet Akif Taş'a Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı zabıta ekipleri müdahale etti. Hemen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polise haber veren zabıta ekibi, yaralılara da ilk müdahaleyi yaparak ambulansın gelmesini bekledi.

Takla atan otomobilde bulunan sürücü Melike Taş ve oğlu Mehmet Akif Taş, olay yerine gelen 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Selçuk Akyol