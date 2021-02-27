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Takla atan araçta yanarak öldü

Takla atan araçta yanarak öldü
Takla atan araçta yanarak öldü

Gaziantep'te takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü alev alan aracında yanarak öldü.

Kaza, dün gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Burç Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, misafirlikten dönen Mehmet Bulut (35) idaresindeki plakası ve markası öğrenilemeyen otomobil Burç Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası alev alan araçta sıkışan sürücü Mehmet Bulut hayatını kaybetti. Söndürülen otomobilden çıkartılan Bulut'un cesedi getirildiği Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze işlemleri Bahaeddin Nakıboğlu Camiine getirilen Bulut Asri Mezarlıkta defnedildi. Öte yandan, genç yaşta evlenen Bulut'un 5 çocuğu, bir de torunu olduğu öğrenildi.

Resul Yanbul
 

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