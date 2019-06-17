İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Takla atan araçtan biri çocuk üç kişi sağ çıktı

Takla atan araçtan biri çocuk üç kişi sağ çıktı
Takla atan araçtan biri çocuk üç kişi sağ çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada, taklalar atan araçtan biri çocuk üç kişi burunları dahi kanamadan kendi imkanları ile çıktı.

Kaza, İznik – Orhangazi kara yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Mehmet İrfan idaresindeki 77 AV 413 plakalı araç, otobanda gittiği esnada, bir anlık dalgınlık neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki şeftali ağacına vurdu. Çarpmanın şiddeti ile taklalar atan araç yeniden tekerlekleri üzerine düştü. Araç şoförü Mehmet İrfan ile otomobilde bulunan Ahmet Çınar ve 7 yaşındaki oğlu Ömer Çınar, takla atan araçtan kendi imkanları ile çıktı. Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıkan kazazedeler, kontrol maksadıyla ambulans ile İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
 

Halil Ataş

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.