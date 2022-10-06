Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Kaza, Akçaabat ilçesinin Salacık mahallesinde bu sabah meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Giresun'dan Trabzon istikametine gitmekte olan Recep Aydın yönetimindeki 28 TB 258 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Takla atarak ters dönen otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Recep Aydın çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan burnu bile kanamadan çıkartılırken, kaza sonrası ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Ozan Köse

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