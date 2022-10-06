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Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde kaza yaparak takla atan aracın sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kaza sonrası yola sızan yağın başka kazalara neden olabileceğini fark eden trafik polisleri yakınlardaki marangoz atölyesinden çuval içerisinden talaş taşıyarak yola döktü.

Kaza, Akçaabat ilçesinin Salacık mahallesinde bu sabah meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Giresun'dan Trabzon istikametine gitmekte olan Recep Aydın yönetimindeki 28 TB 258 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Takla atarak ters dönen otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Recep Aydın çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan burnu bile kanamadan çıkartılırken, kaza sonrası ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Ozan Köse

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