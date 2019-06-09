Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Milli Egemenlik Caddesi Şehit Üsteğmen Selim Keskinkılınç alt geçidinde yaşanan kazada; C.P. (42) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak duvara çarptıktan sonra yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar alt geçide koşarak otomobildeki sürücü ve yanındaki kişiyi yan yatan araçtan kurtardı. Burunları bile kanamadan araçtan çıkarılan 2 kişi kazanın şaşkınlığını uzun süre üstlerinden atamazken, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde sürücünün alkollü olduğu tespit edilirken, kaza yapan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hasan Eryılmaz