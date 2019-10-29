İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar
Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan ve takla atan araç kullanılamaz hale gelirken içerisindekiler ise araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Osmaneli ilçesine seyir halindeki 11 SD 447 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet Çakırlar, Gülümbe Rampalarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak yolun sol tarafındaki toprak yamaca çarparak durabildi. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü ve araç içinde bulunan 1 kişi kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Kaza yerine 112 acil servis ambulansı ile Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edilirken araç çekici yardımıyla kaza yerinden çekildi.

Cem Kaan Toka

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.