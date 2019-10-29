Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Osmaneli ilçesine seyir halindeki 11 SD 447 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet Çakırlar, Gülümbe Rampalarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak yolun sol tarafındaki toprak yamaca çarparak durabildi. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü ve araç içinde bulunan 1 kişi kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Kaza yerine 112 acil servis ambulansı ile Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edilirken araç çekici yardımıyla kaza yerinden çekildi.

Cem Kaan Toka