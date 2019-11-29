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Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar
Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada, şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çevreyolu istikametine gitmekte olan Y.Y. yönetimindeki 07 AIG 123 plakalı araç, Şoförler Odası karşısında bulunan kavşağa gelmeden önce sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce sürüklendi, ardından orta refüje çarparak takla attı.
Kazayı şans eseri burnu bile kanamadan atlatan sürücü ve yolcular, olay yerine gelen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldılar.

Diğer taraftan, olay yerinde bulunan vatandaşlar, aracın süratli olduğunu, kavşağa gelmeden önce kaymaya başlayan aracın takla attığını söyledi.

Arİf Kaplan
 

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