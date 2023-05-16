Takla atan araçtan hafif yaralı kurtuldular

Edinilen bilgiye göre Kozan'da çevre yolunda saat 23.45'te meydana gelen trafik kazasında 01 RT 2881 plakalı otomobilin sürücüsü Mücahit Sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce çöp konteynerine çarptı, ardından takla atarak durabildi. Araçta yolcu konumunda bulunan Yusuf Akıllıoğlu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sürücünün alkollü olduğu iddia edilirken olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Mahalle sakinleri kaza sesi ile birlikte sokağa çıktıklarını ifade ederek aracın çok süratli olduğunu iddia etti.

Beril Solmuşgül



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