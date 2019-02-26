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Takla atan araçtan sağ çıktı!

Takla atan araçtan sağ çıktı!
Takla atan araçtan sağ çıktı!

Bursa'nın İznik ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza İznik-Adapazarı karayolu Dereköy sapağında meydana geldi. Sakarya'dan İznik yönüne giden Rafet Yavuz idaresindeki 16 FDH 78 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savruldu. Takla atan otomobil şarampole yuvarlanarak ters döndü. Araç içinde kalan sürücünün yardımına yoldan geçen vatandaşlar koştu. Otomobilden çıkartılan 60 yaşındaki Rafet Yavuz, 112 sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

Halil Ataş
 

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