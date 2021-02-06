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Takla atan araçtan yara almadan çıktılar, 3 bin 150'şer TL kısıtlama cezası yediler

Takla atan araçtan yara almadan çıktılar, 3 bin 150'şer TL kısıtlama cezası yediler
Takla atan araçtan yara almadan çıktılar, 3 bin 150'şer TL kısıtlama cezası yediler

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenince 3 bin 150’şer TL ceza kesildi.

Takla atan araçtan yara almadan çıktılar, 3 bin 150’şer TL kısıtlama cezası yediler - Tıkla İzle

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Esentepe Mahallesi Elvada Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin K. idaresindeki 34 PV 4604 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, kontrolden çıkarak alt geçit içerisinde takla attı. Otomobilde bulunan sürücü Hüseyin K. ve yanındaki Lütfi N. kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kazada otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen

112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin motor kısmında çıkan yangını büyümeden söndürdü. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Hüseyin K. ve Lütfi N.'nin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlendi. Ekipler tarafından şahıslara 3 bin 150'şer TL para cezası kesildi. Şahıslar daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mustafa Taşören
 

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