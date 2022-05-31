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Takla atan araçtan yara almadan kurtuldular

Takla atan araçtan yara almadan kurtuldular
Takla atan araçtan yara almadan kurtuldular

Zonguldak’ta kontrolden çıkan otomobil takla attı. Ters dönen araçtaki iki kişi yara almadan kurtuldu.

Takla atan araçtan yara almadan kurtuldular - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kozlu ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde yaşandı. A.Y. idaresindeki 67 ACE 463 plakalı Hyundai marka otomobil rampada kontrolden çıktı. Geri manevrayla önce yol kenarındaki duvara vurdu ardından da takla atarak ters döndü. Kazada araçta bulunan A.Y. ile yanındaki yolcu kendi imkanlarıyla yara almadan dışarı çıkmayı başardı. Olay yerine gelen Kozlu İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, trafik ve sağlık ekipleri kazaya müdahale etti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Onur Altındağ - Emrecan Bayram

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