Takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza; Pamukkale ilçesi Develi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 3 çocuk babası Ahmet Çalışkan (43), plakasız motosikletiyle işe gitmek için yola çıktı. Yolda ilerleyen Çalışkan'ın idaresindeki motosiklet, toprak yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kanlar içinde Çalışkan'ın yerde yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapıla olay yeri incelemenin ardından Çalışkan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Eren Elyesa Polat - Atilla Özer



