Takla atan otomobil ağaçları devirdi: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ali Dartanel Caddesi üzerinde seyir halinde olan Emre S.(26) idaresindeki 20 GK 694 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulup takla atan otomobil, refüjde bulunan ağaçları devirdikten sonra durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, otomobilde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulanslarla hastaneye götürülen yaralılardan sürücü Emre S. ve yanında bulunan Tarkan Ç. (25) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Metehan B.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada, hayatını kaybeden Emre S. ve Tarkan Ç.'nin cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından otopsi için hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ali İbileme

