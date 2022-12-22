Takla atan otomobil alev topuna döndü

Olay, Edirne yolu üzeri Ergene ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametine seyreden E.E. idaresindeki 34 EGN 468 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kaza sonrası sürücü E.E. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ukrayna uyruklu A.O. isimli kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımı sonrası araçtan çıkarılan 2 yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hüseyin Tayyar

İLGİLİ HABER Kadıköy’de seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü

İLGİLİ HABER Meksika’da alev topuna dönen ambulansta patlama

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.