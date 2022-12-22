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Takla atan otomobil alev topuna döndü

Takla atan otomobil alev topuna döndü
Takla atan otomobil alev topuna döndü

Tekirdağ’da bariyerlere çarparak takla atan otomobil, alev alev yanarak hurda yığınına dönüştü.

Olay, Edirne yolu üzeri Ergene ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametine seyreden E.E. idaresindeki 34 EGN 468 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kaza sonrası sürücü E.E. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ukrayna uyruklu A.O. isimli kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımı sonrası araçtan çıkarılan 2 yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hüseyin Tayyar

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