Takla atan otomobil alev topuna döndü: Aynı aileden 4 kişi son anda kurtarıldı

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 41'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal D. idaresindeki 46 FA 400 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, devrilen otomobilde yaralanan 4 kişiyi kurtardı.

Aynı aileden olduğu öğrenilen sürücü Erdal D. (58) ile yolculardan Ayşegül D. (55), Meltem D. (33) ve Oğuzhan D. (33), ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralıların kurtarılmasından bir süre sonra otomobil alev topuna döndü. Keskin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yangın kontrol altına alındı. Demir yığınına dönen otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı

Hasan Ay

